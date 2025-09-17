«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча за 1.80.

«После матча «Акрон» — «Локомотив» в Самаре сыграют ещё и «Крылья Советов». «Крылья» возглавляют группу B: вместе с «Краснодаром» они идут вровень — по шесть очков, оставив позади московское «Динамо» и футбольный клуб «Сочи».

«Крылья» уже дважды играли с «Краснодаром» в нынешнем сезоне: один раз победили на выезде в Кубке — 2:1, а затем уступили в чемпионате 0:6 — как раз на «Солидарность Арене». И здесь «Крылья» явно не собираются повторить прошлый матч. Адиев тогда сказал, что вообще ничего не получилось, очень быстро дали фору «Краснодару» в два мяча, ну и потом, во втором тайме, «Крылья» просто откровенно рассыпались.

У «Краснодара», безусловно, будут какие-то изменения по составу, но видно, что «Краснодар» сейчас в очень хорошем тонусе, команда бежит. Пауза на сборные, разумеется, сказалась, зато открылся аэропорт. Теперь по логистике чуть проще добираться на выездные матчи «Краснодару», и это должно ему помочь что в Кубке, что в чемпионате. И плюс команда собирается взять реванш за домашнее поражение от «Крыльев». В последние годы «Краснодар» очень неплохо против «Крыльев» играет на выезде, особенно при Мусаеве. Вернётся Джон Кордоба, не игравший из-за дисквалификации в матче с «Акроном», своё игровое время получит.

Впереди у «Краснодара» матч с «Зенитом». Разумеется, основных футболистов по большей части прибережёт Мусаев, но задачу удачно сыграть в Кубке никто не отменял, тем более что надо брать реванш за поражение от «Крыльев» в первом матче. Надо сыграть так, как, возможно, выступили против «Динамо» в Москве, когда победили 4:0.

Минимум два мяча «Краснодар» в ворота «Крыльев» отгрузить должен. Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».