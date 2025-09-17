«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.20.

«Зенит», лидер группы А, дома сыграет против грозненского «Ахмата».

«Зенит» играет дома после безголевого матча с «Балтикой». И, конечно, Семак отметил очень бездуховную, бездейственную игру «Зенита» впереди в матче в Калининграде. Там мало что получалось создать. Посмотрим, удастся ли что-то оригинальное придумать в игре с «Ахматом».

«Ахмат» сейчас хорошо двигается, хорошо борется. Ну, попробуй при Черчесове ещё и не бороться. С «Зенитом» уже был матч чемпионата, и «Ахмат» его выиграл. В Кубке ещё со Сторожуком грозненцы уступили дома 1:2. И вот теперь встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Ахмат» сыграет приблизительно в том же ключе, что и в матче с «Локомотивом» в последнем туре, отдавая мяч сопернику, используя пространство. Быстрые фланги «Ахмата» здесь ему в помощь. «Зениту» не хватает скорости, не хватает динамики впереди. С такой командой, как «Ахмат», будет очень-очень сложно, но у «Зенита» глубокая и длинная скамейка, которая может делать результат в любом матче, как это было с тем же «Рубином» в Кубке чуть ранее.

Мне кажется, первый тайм «Зенит» будет подстраиваться под «Ахмат». Во втором тайме, возможно, мы увидим забитые мячи. Мой прогноз на эту пару — «второй тайм результативнее первого» за 2.20», — приводит слова Генича «РБ Спорт».