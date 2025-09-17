«Сочи» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Недавно в чемпионате команды играли. Единственное очко, которое есть у «Сочи», это как раз в матче с «Динамо», была ничья 1:1, Мухин забил важный мяч, воспользовавшись ошибкой Лунева. Но «Динамо» в том матче под 30 ударов нанесло, а забило всего один легитимный гол. Был еще отмененный гол Макарова. В общем, я думаю, многие помнят ту игру. Моментов было много, реализация пострадала и подвела команду Валерия Карпина.

Учитывая, что динамовцы сейчас на 3-м месте в группе, а «Крылья» и «Краснодар» играют очно матч между собой, у «Динамо» хороший шанс выйти на чистое 2-е место в случае победы кого-то из вышеназванной пары. «Динамо» просто надо «Сочи» обыгрывать.

Но «Сочи» сейчас уже с Игорем Осинькиным. Он, конечно, не волшебник, не может сразу все изменить. Какие-то проблески неплохие были в действиях «Сочи» в первой игре с «Крыльями», но проиграли абсолютно заслуженно, по делу (0:2). Плюс «Сочи» играет медленно — не хватает команду физически. «Динамо» может этим воспользоваться

У «Динамо» мощная группа атаки. Сейчас практически все основные футболисты в строю. Тюкавин свое игровое время получит. На гол Тюкавина я бы здесь заложился. Можно попробовать взять его персональный гол. Это будет хороший бонус для него после возвращения. И я бы рассмотрел вариант «тотал больше 2,5» за 1,7, или даже пошел бы дальше — «тотал больше 3» за 2,14», — приводит слова Генича «РБ Спорт».