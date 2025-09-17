«Бавария» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.19.

«Весьма любопытная пара нас ждёт в Мюнхене. «Бавария» сыграет против «Челси». «Бавария» в чемпионате Германии без потерь: три игры и три победы. «Челси» неровненько начал нынешний сезон. Это победитель клубного чемпионата мира. Можно сказать, лучшая команда чемпионата мира на данный момент. Есть ничейные результаты у «Челси», есть победы — над «Вест Хэмом» и над «Фулхэмом» в дерби. Но вот в последнем туре с «Брентфордом» сыграли 2:2, а в первом туре с «Кристал Пэлас» была ничья 0:0.

Сейчас у «Челси» матч против «Баварии», у которой мощнейшая атака, у которой Харри Кейн рвёт и мечет. Разумеется, есть ребята и помимо Кейна, это те же Павлович, Гнабри, Луис Диас. «Бавария» мощно сейчас смотрится на старте. Но одно дело — мощно смотреться против «Гамбурга» или против «Аугсбурга», да даже против того же «Лейпцига», а другое дело, когда напротив «Челси» Марески.

Здесь у «Баварии» будут немалые проблемы. Пока подстроятся, пока проверят, посмотрит Компани, как надо играть против этого «Челси». На это уйдёт определённое время. Поэтому много голов всё-таки от этой пары я не жду. У «Челси» хорошая, быстрая атака. Там тот же португалец Нету может что-то придумать, есть Коул Палмер, есть, конечно же, Педро и Гиттенс, хорошо знакомый с «Баварией» по выступлениям за дортмундскую «Боруссию».

В общем, мне кажется, вариант «2-3 гола» на эту игру вполне подходящий. Вряд ли в первой игре мы увидим сверхоткрытый футбол, вряд ли это будет футбол «на ноль». Какие-то голы должны быть. Если 1:0 кто-то поведёт, он заставит соперника раскрыться, и, следовательно, либо контратаки, либо давление должны принести свой результат, плюс стандарты, о них тоже не забываем.

Мой прогноз — «тотал матча 2-3 гола» за коэффициент 2.19», — приводит слова Генича «РБ Спорт».