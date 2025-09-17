«ПСЖ» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 17 сентября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Аталанта».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.20.

«Победитель Лиги чемпионов «Пари-Сен-Жермен» Луиса Энрике, который сейчас с новым обликом, с новым стилем (побрился наголо), пока без потерь идёт в чемпионате Франции. 4 игры — 4 победы. Победы были разные — тяжёлые, вымученные, натужные, это касается старта и матчей с «Нантом» и «Анже». Но вот в последних двух турах, что с «Лансом», что с «Тулузой», уже мы увидели старый добрый «ПСЖ», тот самый, который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Париж начинает матчем против итальянской «Аталанты». «Аталанта» тоже в новой сборке — после Гасперини, с новой атакой, новыми исполнителями. Там остался Де Кетеларе. Но в целом «Аталанта» сейчас выглядит в несколько иной конфигурации. В последнем туре «Аталанта» выиграла 4:1 у «Лечче», до этого были ничейные результаты, с той же «Пизой», например, сыграли вничью. Тяжеловато пока «Аталанта» входит в новой формации в новый сезон.

У Парижа в последнем матче с «Лансом» несколько игроков получили травмы. Там и Ли Кан Ин, и Беральдо, и повреждение получил Хвича Кварацхелия. Посмотрим, какие изменения по составу будут у Парижа.

Но Париж играет дома. Для него важно начать удачно, не так, как это было в прошлом сезоне. Хотя там тоже начали неплохо, но потом произошёл какой-то системный сбой, в итоге с большим трудом из группы-то в плей-офф вышли. Здесь надо свой статус подтверждать. И сейчас Париж действительно выглядит хорошо. Я думаю, что он сильнее «Аталанты», причём сильнее намного. Париж должен выигрывать, выигрывать убедительно — с форой (-1.5). Коэффициент хороший — выше «двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».