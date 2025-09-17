«Авангард» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават» разваливается на глазах. Четыре поражения на старте, и в Омске точно будет пятое. Да, уфимцам не повезло с календарем, приходится играть с топ-клубами. Но дело не только в этом. Перестали работать тренерские схемы. Причем понятно, почему – Козлов привык работать с игроками высокого уровня, способными и дисциплинированно защищаться в своей зоне, и делать гол из полумомента в чужой. А летом команда серьезно просела – как в сумме опыта, так и в сумме мастерства.

Так что «Авангард» без проблем добьется уверенной победы. Это будет зрелищный матч минимум с шестью забитыми и разницей как минимум в три шайбы в пользу хозяев. Омичи на три головы выше с точки зрения индивидуального мастерства. Такую атаку «Салават» остановить не сможет. Уж если обученный, сыгранный минский клуб пропустил на берегах Иртыша пять, то команда Козлова пропустит еще больше», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».