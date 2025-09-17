Скидки
Матч-центр:
«Автомобилист» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Екатеринбурге

Аудио-версия:
Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТБ 5.5 за 4.90.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
«Лидерство «Автомобилиста» на Востоке логично и предсказуемо. Пока большинство команд мучаются из-за отсутствия сыгранности и привычки к тактическим схемам, команда Заварухина делает результат за счёт индивидуально сильного нападения. Уровень мастерства атакующей линии высок, а уж против соперников с проблемной обороной лидеры уральцев выглядят как рыба в воде.

«Трактор» — как раз пример команды, которая много и грубо ошибается в своей зоне. Да и вратарская линия у челябинцев непривычно слабая. Легионер Дригер вообще не выглядит голкипером уровня КХЛ, а у его молодых сменщиков мало опыта. Так что «дежурные» для себя пять шайб «Автомобилист» забросит без проблем. Гости тоже что-то забьют — так что берём крупный тотал и уверенную победу команды Заварухина», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

