«Ливерпуль» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ставка: победа «Ливерпуля» 2:1 за 7.40.

«Ливерпуль» и «Атлетико» проведут матч в рамках первого тура Лиги чемпионов. Фаворит тут, я думаю, очевиден. Англичане намного лучше начали сезон. Хотя, если учесть стиль игры мадридцев, лёгкой и разгромной победы «красных» тут не жду.

Пока «Ливерпуль» доказывает свой статус сильнейшего клуба Англии. Прошлый сезон он провёл в доминирующей манере, уверенно выиграл АПЛ, досрочно. В ЛЧ, правда, рано вылетел от ПСЖ, не сумев навязать ему борьбу. В новом сезоне пока тоже только побеждала команда Слота. Она единственная, у кого в активе 12 очков после четырёх туров.

Одну из встреч «Ливерпуль» проводил со сложнейшим соперником, главным конкурентом в борьбе за чемпионство — с «Арсеналом». Вязкая и оборонительная у них была игра. Но второй тайм тогда «красные» лучше провели, забив под конец. Правда, одна неудача всё-таки была у коллектива Слота — в Суперкубке Англии с «Кристал Пэлас». Но это был старт сезона, сейчас уже набрал «Ливерпуль» неплохой ход.

У «Атлетико» старт сезона тоже вышел не таким удачным. Только вот у него всё хуже складывалось, чем у «Ливерпуля». Дело в том, что мадридцы вообще в трёх первых турах сезона не могли выиграть, а ведь соперники явно не должны были вызывать у них трудностей — «Эспаньол» (1:2), «Эльче» и «Алвес» (дважды — 1:1). Первая победа пришла к команде Симеоне не прошлых выходных — 2:0 с «Вильярреалом», сильным оппонентом.

Да, «Атлетико» трансформируется, несмотря на то что его уже очень давно тренирует Диего Симеоне. Сейчас уже нельзя сказать, что это сугубо оборонительная команда, которая через прагматичный стиль добивается успехов. Однако конкретно сейчас, я думаю, мы увидим именно такой футбол. ЛЧ только стартует, а тут сразу же выезд к одной из сильнейших команд Европы.

Так что «Ливерпуль» тут выиграет, но счёт будет близким, думаю, 2:1. Такой вариант оценивается в 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».