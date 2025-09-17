Скидки
«ПСЖ» — «Аталанта»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов во Франции

«ПСЖ» — «Аталанта»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов во Франции
Аудио-версия:
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Аталанта».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) мяча за 2.16.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» и «Аталанта» сойдутся в первом туре Лиги чемпионов. Этот розыгрыш турнира парижане начинают в статусе действующих чемпионов. Учитывая это, а также результаты бергамасков в первых турах Серии А, не жду тут конкурентной игры.

В общем-то, пока «ПСЖ» уверенно идёт в новом сезоне. Только выигрывал коллектив. Больше всего трудностей ему явно доставил первый матч. Это был Суперкубок УЕФА, встреча с «Тоттенхэмом». В ней еле подопечные Энрике доиграли до серии пенальти, в основное время неудачно выступили. Но 11-метровые «ПСЖ» лучше пробил.

Затем в Лиге 1 в доминирующей манере играла команда, снова всех обыгрывала. Да, равной оппозиции у неё пока не было – 1:0 с «Нантом» и с «Анже», 6:3 с «Тулузой» и 2:0 с «Лансом». Снова парижане являются главными претендентами на чемпионство, очевидно.

У «Аталанты» же новый сезон пока не так легко проходит. Главный трансфер произошёл у неё летом на тренерском мостике – Гасперини покинул клуб, уехал в Рим. Его заменил Иван Юрич. И пока с новым тренером бергамаски не проигрывали. С другой стороны, начали сезон они слабо – поделили очки с не такими сложными оппонентами, «Пизой» и «Пармой» (1:1 оба раза). В третьем туре на прошлых выходных «Аталанта» наконец добилась первой победы – 4:1 с «Лечче».

В целом не вижу тут смысла рассуждать о шансах гостей. «ПСЖ» – один из сильнейших клубов Европы. Да, на клубном ЧМ он проиграл в финале «Челси». Но это был почти товарищеский турнир, ещё и проходящий в неудобное время для футболистов. А так, в новом сезоне команда Энрике набрала ход. Новый розыгрыш ЛЧ она начнёт с победы, я уверен», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

