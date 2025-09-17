«Бавария» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко далпрогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».

Ставка: победа «Баварии» за 1.67.

«Топовая вывеска в первом туре Лиги чемпионов – «Бавария» против «Челси». Тяжело тут прогнозировать, две сильные команды, а групповой этап только стартует. Не уверен, что сейчас они все силы оставят на поле. Чуть больше же я всё-таки верю в успех хозяев поля.

Если оценивать старт сезона у оппонентов, то он у них разным был. Так, «Бавария» пока идёт без промахов в Германии. Пять встреч провёл коллектив и во всех побеждал.

«Челси» же такой же стабильностью похвастаться всё-таки не может. Он уже в АПЛ дважды потерял очки. Причём если ничью с «Кристал Пэлас» ещё можно объяснить, этот оппонент недавно и «Ливерпуль» обыгрывал, и «Ман Сити», то вот 2:2 с «Брентфордом» уже вызывают вопросы. Хотя это было на прошлых выходных. Очевидно, что мыслями «синие» уже были в следующем матче – в первом туре ЛЧ, состав был смешанный. В двух других встречах команда Марески обыграла «Вест Хэм» (5:1) и «Фулхэм» (2:0).

Их выступления в прошлых розыгрышах еврокубков тяжело сравнивать, так как турниры были разными по уровню. Да, «Челси» стал чемпионом, но только в Лиге конференций. Смог бы он добиться того же в главном еврокубке? «Бавария» вот как раз успешно выступала в плей-офф, «Байер» выбила, «Интер» почти прошла в четвертьфинале, была в шаге от полуфинала.

Также можно вспомнить, что обе команды играли на клубном ЧМ летом. Друг с другом они не пересекались. Но зато оба сыграли с «ПСЖ» на разных стадиях. «Бавария» как раз вылетела от парижан в четвертьфинале – 0:2. В то время как «Челси» разгромил команду Энрике в финале турнира – 3:0. Впрочем, этот Кубок тоже надо отдельно рассматривать.

В целом я не жду тут активной игры от соперников. ЛЧ только стартует, впереди ещё много матчей. Совсем «спустя рукава» они тоже, конечно, не сыграют. Матч всё-таки статусный, а обе в новом сезоне ещё не проигрывали. Но всё-таки думаю, что фактор домашнего поля тут тоже скажется», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».