Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

«Бавария» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Мюнхене
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко далпрогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Челси».

Ставка: победа «Баварии» за 1.67.

«Топовая вывеска в первом туре Лиги чемпионов – «Бавария» против «Челси». Тяжело тут прогнозировать, две сильные команды, а групповой этап только стартует. Не уверен, что сейчас они все силы оставят на поле. Чуть больше же я всё-таки верю в успех хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если оценивать старт сезона у оппонентов, то он у них разным был. Так, «Бавария» пока идёт без промахов в Германии. Пять встреч провёл коллектив и во всех побеждал.

«Челси» же такой же стабильностью похвастаться всё-таки не может. Он уже в АПЛ дважды потерял очки. Причём если ничью с «Кристал Пэлас» ещё можно объяснить, этот оппонент недавно и «Ливерпуль» обыгрывал, и «Ман Сити», то вот 2:2 с «Брентфордом» уже вызывают вопросы. Хотя это было на прошлых выходных. Очевидно, что мыслями «синие» уже были в следующем матче – в первом туре ЛЧ, состав был смешанный. В двух других встречах команда Марески обыграла «Вест Хэм» (5:1) и «Фулхэм» (2:0).

Их выступления в прошлых розыгрышах еврокубков тяжело сравнивать, так как турниры были разными по уровню. Да, «Челси» стал чемпионом, но только в Лиге конференций. Смог бы он добиться того же в главном еврокубке? «Бавария» вот как раз успешно выступала в плей-офф, «Байер» выбила, «Интер» почти прошла в четвертьфинале, была в шаге от полуфинала.

Также можно вспомнить, что обе команды играли на клубном ЧМ летом. Друг с другом они не пересекались. Но зато оба сыграли с «ПСЖ» на разных стадиях. «Бавария» как раз вылетела от парижан в четвертьфинале – 0:2. В то время как «Челси» разгромил команду Энрике в финале турнира – 3:0. Впрочем, этот Кубок тоже надо отдельно рассматривать.

В целом я не жду тут активной игры от соперников. ЛЧ только стартует, впереди ещё много матчей. Совсем «спустя рукава» они тоже, конечно, не сыграют. Матч всё-таки статусный, а обе в новом сезоне ещё не проигрывали. Но всё-таки думаю, что фактор домашнего поля тут тоже скажется», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Бавария» — «Челси». Мощь Гарри Кейна и Луиса Диаса встретит сопротивление
«Бавария» — «Челси». Мощь Гарри Кейна и Луиса Диаса встретит сопротивление
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android