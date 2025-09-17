«Ливерпуль» — «Атлетико»: ставка Романа Павлюченко на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

«Ливерпуль» против «Атлетико» на старте Лиги чемпионов. Да, это две статусные команды, проповедующие разные стили футбола. Но, учитывая то, как начался сезон для них, прогнозирую тут победу хозяев поля.

«Ливерпуль» начал сезон в качестве действующего чемпиона Англии успешно. Точнее, так он начал только АПЛ. Старт же был для «красных» в Суперкубке, и там они уже провалились — слабый матч с «Кристал Пэлас» провели, в основное время едва не проиграли, а позже в серии пенальти оказались хуже.

Но такой старт частично объясняется масштабным обновлением состава, особенно в полузащите и атаке. Усилился коллектив летом, не забывая продавать при этом. Под конец трансферного окна ещё и Исака подписал. И с этими изменениями можно связать и первые матчи в АПЛ, в которых «мерсисайдцы» тоже выигрывали, но «со скрипом» — 4:2 с «Борнмутом» и 3:2 с «Ньюкаслом». Затем последовали две похожие победы, в которых команда Слота не пропускала, но сама забивала под самый конец — 1:0 с «Арсеналом» и с «Бернли».

И в Премьер-лиге «Ливерпуль» после четырёх туров остался единственным клубом, который только выигрывал в турнире. Про «Атлетико» сказать такое в Испании точно нельзя. Более того, до последнего тура Ла Лиги команда Симеоне и вовсе ни одной победы в турнире не имела. Она слабо стартовала — проиграла «Эспаньолу» (1:2), после чего сыграла вничью с «Эльче» и с «Алавесом» (1:1 оба раза).

Прервалась серия как раз на прошлых выходных. Сумела команда из Мадрида переиграть сложнейшего соперника, с которым она пока встречалась в новом сезоне — «Вильярреал» (2:0). В таблице «матрасники» поднялись со дна, уже не так плохо. Но старт сезона, само собой, не сравнится с тем, что был у «Ливерпуля».

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов они в групповом этапе выступили хорошо. «Ливерпуль» так и вовсе финишировал первым, потеряв очки только в последнем туре. Правда, оба коллектива в итоге вылетели сразу же 1/8 плей-офф от сильных оппонентов. «Атлетико» провёл две равные игры со своим географическим соседом, «Реалом», но уступил по итогу. «Ливерпуль» же пропустил дальше будущего победителя, ПСЖ.

Сейчас обе команды намерены снова финишировать в топ-8 таблицы. Но, думаю, шансов на это снова у «Ливерпуля» больше, об этом говорит хотя бы его старт в АПЛ. «Атлетико» смотрится не так уверенно пока. Да, играть с мадридцами всем тяжело, они приедут тут в гости, снова выставят «автобус». Но, думаю, «красные» справятся с соперником в итоге, возможно, тоже забив один гол», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».