ЦСКА — «Локомотив»: определены шансы Никитина в первой игре против бывшего клуба

ЦСКА — «Локомотив»: определены шансы Никитина в первой игре против бывшего клуба
ЦСКА принимает «Локомотив» 18 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве. Права на раскачку нет, очки на старте сезона ценнее, чем кажется. А сама встреча — принципиальная. Начало запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.44, что приблизительно составляет 40% вероятности.

Победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается в 2.69. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.14.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативной игры. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.94, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.86.

Среди ставок на фору есть следующие варианты: победа «Локомотива» с форой (0) идёт за 2.00, а победа ЦСКА с форой (0) — за 1.84.

