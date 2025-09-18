ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 2.10.

Главная интрига — Игорь Никитин против бывшего клуба. В июне он возглавил ЦСКА, уйдя из Ярославля после чемпионского сезона. «Локомотив» принял Боб Хартли, перестроив детали и сохранив базовые принципы. Никитин знает систему гостей до винтика — розыгрыши, смены, привычки лидеров. Это даёт ключи, но и подогревает реваншные эмоции со стороны ярославцев.

Никитин наверняка сократит ротацию в защите, доверив тяжёлые смены Никите Нестерову и Владиславу Провольневу, а в атаке удлинит первые две тройки под большинство. Ответ Хартли — длинная лавка, смены по 35-40 секунд, выход через короткий пас и добивание на пятаке. Разумеется, оба тренерских штаба всё это предусмотрят, а потому победит та сторона, где дисциплины будет больше.

Матч — на тоненького, без разгромов. Мотивация Никитина, домашний лёд и искра Спронга склоняют к той версии, что ЦСКА не проиграет, а тотал будет близок к среднему (порядка 4-5 шайб на двоих). Сценарий видится примерно такой: 3:2 в пользу ЦСКА в овертайме, где решит спецбригада большинства или высокий прессинг в затяжной смене гостей. Тем, кто ждёт фейерверка, лучше не обольщаться — нервы и осторожность зададут ритм, а индивидуальное мастерство решит пару эпизодов.