«Бетис» — «Реал Сосьедад»: определён фаворит матча чемпионата Испании

19 сентября 2025 года в матче 5-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Реал Сосьедад». Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Севильи. Поставить на победу «Бетиса» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Реала Сосьедад» оценили в 3.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Гол в каждом тайме доступен за 1.80.

