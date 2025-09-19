СКА — «Динамо» Минск: стал известен фаворит матча КХЛ

19 сентября СКА принимает «Динамо» Минск. Встреча команд, которые и бодро стартовали, и успели сменить тональность сезона. Стартовое вбрасывание намечено на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение петербургскому клубу. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно составляет 43% вероятности.

Победа «Динамо» Минск по итогам трёх периодов оценивается в 2.90. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.10.

Вместе с тем аналитики ждут результативный матч. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.84. Среди ставок на фору есть следующие варианты. Победа «Динамо» Минск с форой (+1.5) идёт за 1.41, а победа «СКА» с форой (-1.5) — за 2.80. Т