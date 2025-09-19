«Лечче» — «Кальяри»: букмекеры оценили шансы в матче Серии А

19 сентября 2025 года в матче 4-го тура Серии А сыграют «Лечче» и «Кальяри». Встреча состоится на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры затрудняются с выбором фаворита. Поставить на победу «Лечче» можно с коэффициентом 2.80, а шансы «Кальяри» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 5.50.

Гол в каждом тайме доступен за 2.00.