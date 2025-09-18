Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бавария» победила «Челси» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 14.0

«Бавария» победила «Челси» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 14.0
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 немецкая «Бавария» победила английский «Челси» со счётом 3:1.

Материалы по теме
«Ньюкасл» — «Барселона». Левандовски сгладит отсутствие Ямаля
«Ньюкасл» — «Барселона». Левандовски сгладит отсутствие Ямаля

Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания).

На 20-й минуте автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперёд. Гарри Кейн семь минут спустя реализовал пенальти и удвоил преимущество немецкой команды. Коул Палмер на 29-й минуте сократил отставание.

В середине второго тайма Кейн оформил дубль. На 89-й минуте свой второй мяч забил Палмер, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Букмекеры отдавали явное предпочтение «Баварии». Коэффициент на победу немецкого клуба составлял 1.74: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1740 рублей.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.55, на «обе забьют» — 1.58. Заключить пари на точный счёт 3:1 предлагалось за 14.0.

Материалы по теме
ЦСКА — «Локомотив». Дарить очки по старой памяти? Не сегодня!
ЦСКА — «Локомотив». Дарить очки по старой памяти? Не сегодня!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android