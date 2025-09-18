«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона».

Ставка: ТМ 3 за 2.06.

«Чемпион Испании «Барселона» едет в гости к «Ньюкаслу». Ньюкасл — замечательный городок, мне там доводилось бывать на «Сент-Джеймс Парк».

Сейчас, в нынешнее время все у «Барселоны» зависит от молодежи: Ламина Ямаля, Фермина Лопеса, Феррана Торреса, Педри, Гави и других. Но и старается не уступать им Роберт Левандовски. «Барселона» интересно смотрелась в последнем матче с «Валенсией», но тут вопрос в сопротивлении. «Валенсия» просто никакого сопротивления не оказала. Это была та самая «Барселона», которую мы привыкли видеть по прошлым сезонам. Со своими изъянами, со своими плюсовыми моментами.

Ямаль не сыграет из-за травмы. Рафинья, я надеюсь, никуда не опоздает на сей раз, поэтому, скорее всего, сыграет в старте. Левандовски форму набирает и тоже может выйти, а может быть, сыграет Ферран. В середине поля должен восстановиться Френки де Йонг. Араухо, наверное, сыграет в паре с Кубарси, хотя Эрик Гарсия был очень хорош в игре с «Валенсией».

В Англии играть непросто. Неважно против кого. И «Барселону» ждет очень непростая игра, особенно против «Ньюкасла». «Ньюкасл» мускулист. Молодой тренер Эдди Хау бросит вызов Хансу-Дитеру Флику. «Ньюкасл» — команда низовая. В последнем туре «Ньюкасл» выиграл 1:0 у «Вулверхэмптона». До этого тоже были низовые матчи, за исключением «Ливерпуля». Тогда «Ньюкасл» проявил волю, проигрывая 0:2, отыгрался 2:2, но в концовке пропустил и уступил 2:3.

Как правило, «Ньюкасл» играет плотно в обороне, тесно в середине, не дает разбежаться. Впереди длинные передачи: поборолись, отскок, побежали, продавили, забили — ауты, угловые. К этому должна быть готова «Барселона». Каталонцы стали вторыми по итогам прошлого розыгрыша гладкого чемпионата, и для них важно начать хорошо. Без Ямаля будет непросто, но Флик наверняка что-то придумает. Может быть, Рафинья, Решфорд — это были бы интересные фланги с первых минут.

Я думаю, что больше трех забитых мячей в этом матче быть не должно. «Ньюкасл» точно не раскроется против этой «Барселоны». 75–80% владения будет у каталонцев. Как «Ньюкасл» будет перестраиваться и строить капканы, зависит от того, насколько «Барселона» быстро двигает мяч. А сам «Ньюкасл» будет ловить на высокой линии обороны и стандартах.

ТМ (3) за коэффициент 2,06. Еще вариант — ТМ (3,5) за 1,70. Веду к тому, что это не будет перестрелка, как в матчах «Барселоны» с «Бенфикой» 5:4. Это не будет супероткрытый матч. Это будет плотный, цепкий футбол, где команды будут выгрызать друг друга в центре. И «Ньюкаслу» важно затащить «Барселону» в такую игру. Если затащат, могут и не проиграть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».