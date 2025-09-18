«Ньюкасл» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов 18 сентября
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч общего этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (0) за 1.77.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я думаю, что победу «Барселоны» с форой (0) точно надо брать — это мой совет всем. Когда и где ещё можно увидеть «Барсу» на равных? Это лучшая команда мира, и неважно, где она играет.
И второе: как обычно, «Барса» допускает много моментов у своих ворот. У «Ньюкасла» достаточно игроков, которые могут отличиться, но и сама «Барса» будет забивать. Поэтому обе команды забьют больше (1.5) гола в матче», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
