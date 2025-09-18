«Ньюкасл» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Англии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.34.

«В первом туре Лиги чемпионов нас ждет поединок, в котором столкнутся две интересные команды на поле «Сент-Джеймс Парк». «Ньюкасл Юнайтед» под чутким руководством Эдди Хау примет «Барселону», ведомую Хансом-Дитером Фликом. Эта встреча, назначенная на четверг 18 сентября, сулит нечто большее, чем просто «серый» матч — это встреча, когда команды покажут яркую борьбу за престиж и очки на самом высоком европейском уровне.

«Сороки» начали сезон слабо: внимание привлекал скорее скандальный переход Исака в Ливерпуль, чем игра команды. За четыре тура «черно-белые» одержали лишь одну победу — над аутсайдером «Вулверхэмптоном» (1:0), забив всего три мяча и занимая 16-е место по результативности в АПЛ. Средний показатель ожидаемых голов (xG) — лишь 1.12, что соответствует 13-й позиции в лиге. Напомним, прошлый евросезон клуб пропустил. У хозяев особо заметен Фабиан Шер – опытный защитник-домосед, являющийся оплотом обороны и надежности.

«Сине-гранатовые» играют с огнем. Команда ещё далека от оптимальной формы: уверенная победа над «Мальоркой» (3:0) была возможна лишь после двух удалений соперника, а драматичная победа над «Леванте» (3:2) — благодаря автоголу на 91-й минуте. Ничья с «Райо» (1:1) и яркий разгром «Валенсии» (6:0) после паузы на сборные показывают рост. Под руководством Ханси Флика каталонцы продолжают играть в зрелищий, рискованный футбол, что порой оборачивается проблемами — так команда и завершила предыдущий евросезон, уступив «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме матчей (6:7). У гостей ожидаю «взрыва» от Феррана Торреса.

Атака «сине-гранатовых» на ходу, в отличие от Ньюкасла. Выбираю победу гостей», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».