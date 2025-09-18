«Ньюкасл» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч общего этапа Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 8.40.

«Новый розыгрыш Лиги чемпионов стартует для «Барселоны». Снова попытается она побороться за трофей, очевидно, все шансы у неё есть. В 1-м туре каталонцев ждёт выезд в Англию в гости к крепкому «Ньюкаслу». Впрочем, верю тут в класс игроков сине-гранатовых.

Собственно, «Барселона» и в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов отлично выступила, почти дошла до финала. Остановилась она в шаге от него, уступила «Интеру», хотя явно играла лучше, но где-то концентрации в полуфинале ей не хватило, где-то – опыта. Всё равно впечатления от выступлений сине-гранатовых были отличные.

Почти во всех испанских турнирах в прошлом сезоне «Барса» выиграла. Сейчас она тоже смотрится отлично. Да, один раз очки команда в Ла Лиге уже потеряла – сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1). В остальных же встречах команда Флика выигрывала, почти всегда делала это в доминирующей манере – 3:0 с «Мальоркой», 3:2 с «Леванте» и 6:0 с «Валенсией».

«Ньюкасл» же в целом остаётся сильным представителем Англии. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов не играл, клуб вообще в еврокубках не участвовал. Но зато в АПЛ он отлично смотрелся, сумев финишировать в топ-5. Но вот летом каких-то больших усилений не произошло у него, ещё и Исак ушёл под самый конец трансферного окна. Ему на замену Вольтемаде успели подписать.

И пока что всё-таки не кажется, что «сороки» находятся в хорошей форме. Старт в Премьер-лиге был у них слабым, в трёх турах набрали всего два очка. Конкурентный матч у них был с «Ливерпулем», вели они в счёте, но проиграли 2:3 в итоге. В двух других встречах «Ньюкасл» поделил очки с «Лидсом» и «Астон Виллой» — 0:0 оба раза. Завершилась серия на прошлых выходных, 1:0 с «Вулвс», которые тоже испытывают большие проблемы в турнире.

И вот учитывая выступления команды Хау в новом сезоне, я не возьмусь тут ставить даже на ничью. «Барса» снова выглядит отлично, да, есть проблемы с составом, Ямаль вот выбыл. Но на нём всё не держится у каталонцев, забивать и создавать моменты есть кому. В игре с топовым оппонентом его отсутствие бы сказалось сильнее.

А так, моя ставка – точный счёт 1:2 за 8.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».