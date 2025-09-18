«Спартак» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1,5) за 2.47.

«В четвёртом туре группового этапа Кубка России московский «Спартак» примет дома «Ростов». После трех матчей семь очков у «Спартака», он идет на втором месте. У «Ростова» ноль очков, команда явно сделала ставку на чемпионат. Дела у «Ростова» идут не очень хорошо. И после того, как его лидеры ушли, уже, естественно, нет такой обоймы, чтобы играть очень хорошо и в чемпионате, и в Кубке.

В отличие от «Спартака», у которого очень много футболистов и, безусловно, будут ротации. Но при этом «Спартак», естественно, в качестве практически не потеряет. Тем более команда играет дома и, думаю, у «Ростова» уже все мысли о том, как дальше набирать очки в чемпионате. Считаю, что «Спартак» будет более уверенным. Мой прогноз на эту игру: победа «Спартака» с форой (-1,5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».