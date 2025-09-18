Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов 18 сентября

«Манчестер Сити» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов 18 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.11.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый тур Лиги чемпионов — и сразу очень интересная игра. «Манчестер Сити» дома сыграет против «Наполи». Две очень хорошие, тренерские команды. У «Манчестер Сити» были очень большие перемены, пока у команды только выстраивается игра, и «Сити» в принципе не очень много забивает. Ну кроме, конечно, последнего матча дерби с «Юнайтед», где соперник был откровенно слабый.

А «Наполи» наверняка выстроит игру от обороны. Будет такая очень тяжёлая игра. Думаю, без большого количества голевых моментов и счёт в этом матче будет минимальный. Сложно здесь предсказать исход. Но вот в плане тотала голов считаю, что их много забито не будет. Мой прогноз на эту игру: тотал в матче меньше 2.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Наполи». Конец дружбы Холанда и Де Брёйне
«Манчестер Сити» — «Наполи». Конец дружбы Холанда и Де Брёйне
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android