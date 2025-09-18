«Манчестер Сити» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов 18 сентября

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.11.

«Первый тур Лиги чемпионов — и сразу очень интересная игра. «Манчестер Сити» дома сыграет против «Наполи». Две очень хорошие, тренерские команды. У «Манчестер Сити» были очень большие перемены, пока у команды только выстраивается игра, и «Сити» в принципе не очень много забивает. Ну кроме, конечно, последнего матча дерби с «Юнайтед», где соперник был откровенно слабый.

А «Наполи» наверняка выстроит игру от обороны. Будет такая очень тяжёлая игра. Думаю, без большого количества голевых моментов и счёт в этом матче будет минимальный. Сложно здесь предсказать исход. Но вот в плане тотала голов считаю, что их много забито не будет. Мой прогноз на эту игру: тотал в матче меньше 2.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».