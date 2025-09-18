«Манчестер Сити» — «Наполи»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.70.

«Манчестер Сити» и «Наполи» стартуют в Лиге чемпионов очным матчем. Жду тут виктории «горожан», которые набирают ход. Пусть и неаполитанцы пока в сезоне лучше выступали.

Да, если смотреть на результаты «Ман Сити» в первых турах АПЛ, то у них явно был не лучший старт сезона. В четырёх матчах Премьер-лиги по две победы и поражения. Причем виктории были над проблемными соперниками – «Вулверхэмптоном» (4:0) и над «Ман Юнайтед» (3:0). А вот уступили «горожане» более сильным оппонентам – 0:2 от «Тоттенхэма» и 1:2 от «Брайтона», оба раза не так много пропустила команда Гвардиолы.

В целом, само собой, ждать доминирующих выступлений от «Сити» сейчас не нужно. В прошлом сезоне у него был кризис, сильно сменился состав уже зимой, сейчас летом тоже новые игроки пришли. Рейндерс пытается сыграться с партнёрами, Родри только что после травмы вернулся. Доннарумма только что пришёл в коллектив. Моментальных улучшений не будет, но думаю, понемногу коллектив Гвардиолы наберёт ход.

А вот «Наполи» в целом выглядит так же уверенно, как и в прошлом сезоне. Я напомню, он стал чемпионом Италии, сделал это в близкой борьбе с «Интером». Да, повезло неаполитанцам с графиком матчей, потому что они пропускали еврокубки. Сейчас же им будет тяжелее, уже стартует ЛЧ.

Пока же в новом розыгрыше Серии А только выигрывала команда Конте. Первые два соперника в турнире были лёгкими – «Сассуоло» (2:0) и «Кальяри» (1:0). А вот в третьем матче «Наполи» ждала проверка – «Фиорентина». Действующий обладатель скудетто справился и выиграл 3:1.

Помимо того, что это противостояние бывших игроков «Ман Юнайтед» против «горожан», так это ещё и будет встреча бывшего игрока команды Гвардиолы со своим клубом – Де Брёйне. Это, конечно, повышает интерес ко встрече.

Но всё же я думаю, что класс игроков должен взять своё. Да, «Сити» не так уверенно смотрелся в первых турах АПЛ, но я уверен, что к старту ЛЧ он подойдёт со всей серьёзностью. «Наполи» тут тяжело придётся», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».