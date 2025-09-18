Скидки
ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
«В прежние годы во встречах этих команд царил низкий тотал – но теперь всё наоборот. Выигрышной выглядит ставка на минимум шесть заброшенных шайб. Прямо сейчас оборона ЦСКА выглядит, мягко говоря, не железобетонной. Никитин не волшебник, ведущие защитники не молодеют. В итоге уже в Сочи армейцы дали сопернику непривычно много свободы в своей зоне. А в дерби со «Спартаком» и вовсе упустили победу, ведя 4:1 и 5:2.

Так что хозяева попытаются искать счастья впереди – тем более что такие звёзды атаки, как Спронг, пребывают в отличных игровых кондициях. Вот только для победы над ярославцами этого будет мало. Чемпионы с точки зрения действий в нападении – одна из самых мощных команд лиги, неслучайно они в лидерах по результативности в сентябре. Хартли знает, как играть против Никитина. Так что берём зрелищную победу «Локомотива» с разницей в пару шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

