«Лада» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 18 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Торпедо».

Ставка: ТБ 5 за 1.81.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«У «Торпедо» пять побед в пяти матчах регулярки. У «Лады» три поражения в четырёх встречах, причём две последних проиграны со счётом 2:12. Казалось бы, исход ясен. Но не всё так однозначно. Как бы парадоксально это ни выглядело – советовал бы ставить на хозяев.

Ведь у команд будет совершенно разный уровень в мотивации. В «Ладе» собрания, разборы полётов и накачка с требованиями исправляться после неудачного старта. У «Торпедо», наоборот, заканчивается физическая и психологическая свежесть: все свои победы они добыли на зубах, в одну шайбу, и сейчас выглядят измотанными. То есть хозяева выйдут на лёд умирать, а гости – просто играть, насколько хватит сил. При этом уровень мастерства у соперников примерно одинаков, не зря их недавняя встреча в Нижнем завершилась со счётом 4:3. Скорее всего, этот матч возьмут те, кому больше нужно. А с учётом того, что оборона обоих клубов неидеальна, победа «Лады» выйдет зрелищной. Болельщики в Тольятти точно увидят больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».