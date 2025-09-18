ЦСКА — «Балтика»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка России в Москве

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Балтика».

Ставка: победа ЦСКА за 1.77.

«ЦСКА удерживает свою позицию лидера группы D. Конкуренция за топ-2 высокая, и терять очки ни в коем случае нельзя. Дома армейцы не проигрывают уже 17 игр подряд и в среднем забивают по два мяча за игру.

Сразу видно, что хозяева в этом сезоне настроены серьёзно. С «Балтикой» в Кубке уже встречались и смогли их обыграть 2:0. «Балтика» в прайме, на втором месте в РПЛ, а за восемь игр пропустила всего пять мячей.

К сожалению, нельзя похвалить гостей в Кубке России: за три игры — ноль очков, а пропустили уже больше, чем за восемь туров в чемпионате. Если «Балтика» не заберёт очки у ЦСКА, то можно попрощаться с Кубком. Важная игра, но для калининградцев приоритет — РПЛ.

Моя ставка — победа ЦСКА с коэффициентом 1.77», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».