«Спортинг» — «Кайрат»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Лиссабоне

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Кайрат».

Ставка: обе забьют за 2.45.

«Уже в этот четверг на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне сыграют «Спортинг» под руководством Руя Боржеша и «Кайрат», который тренирует Рафаэль Уразбахтин.

Зелёно-белые постепенно набирают силу. Португальцы начали сезон с горечи поражения в Суперкубке от «Бенфики» (0:1), что на мгновение омрачило их настрой. Однако под руководством Руя Боржеша команда быстро нашла ритм, одержав четыре победы в пяти турах Примейры и заняв уверенную вторую позицию, следуя в тени лидера — «Порту». Их атакующий потенциал впечатляет: 15 голов за пять матчей. Как действующий чемпион страны «Спортинг» миновал квалификацию и сразу вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом евросезоне клуб испытывал трудности, балансируя на грани и завершив сезон лишь на 23-м месте. В первом раунде плей-офф подопечные Боржеша уступили «Боруссии» из Дортмунда (0:3, 0:0), оставив за собой вопросы, на которые предстоит найти ответы. Я бы рекомендовал присмотреться к игре Луиса Суареса (не путать с уругвайским форвардом). У форварда отличные скиллы для дальнейшего развития.

Дебютант Лиги чемпионов наслаждается мгновеньем великого взлёта. «Кайрат» — лишь второй клуб из Казахстана, сумевший пробиться в групповой этап турнира, спустя почти десять лет после появления «Астаны» в сезоне-2015/2016. В национальном первенстве команда уверенно лидирует, сохраняя надежду на очередной титул и демонстрируя впечатляющую результативность — 43 забитых мяча в 22 матчах. Прошлый евросезон жёлто-чёрные пропустили, но под руководством Рафаэля Уразбахтина клуб провёл мощный поход через четыре раунда квалификации, пройдя заключительный барьер «Селтика» лишь в серии пенальти. Особенно сильной была их игра на домашнем стадионе — три победы и ничейный исход основного времени и овертайма с шотландцами (0:0). Кажется, этот момент не просто удача, а начало новой главы, наполненной надеждами и большими мечтами. Цементирующей основой должны стать поигравшие в РПЛ Егор Сорокин и Александр Мартынович.

Предвкушаю яркую и насыщенную голами битву и предлагаю поставить на «обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».