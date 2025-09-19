«Лион» — «Анже»: стал известен самый вероятный счёт

19 сентября в матче 5-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лион» и «Анже». Встреча состоится на стадионе «Групама» в Лионе. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лиона» можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Анже» оценили в 7.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Лиона за 6.50. Победа хозяев 1:0 доступна за 7.00.