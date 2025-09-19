«Лион» — «Анже»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги 1 «Лион» — «Анже».

Ставка: «Лион» победит «Анже» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

«Лион» выдал великолепный старт в новом сезоне Лиги 1, одержав три победы кряду без пропущенных голов: над «Лансом» (1:0), «Метцем» (3:0) и «Марселем» (1:0). Однако всё сломалось в последнем матче с «Ренном» (1:3). Команда Паулу Фонсеки вела 1:0, но на 75-й минуте получила удаление. Соперник этим воспользовался и забил три мяча.

«Анже» только за счёт грамотных действий в обороне и дисциплины может набирать очки. Так и происходит. Он стартовал с победы во встрече с «Парижем» (1:0), затем уступил «ПСЖ» (0:1), но две последние встречи свёл к ничьей — с «Ренном» (1:1) и «Метцем» (1:1). Кстати, победителю Лиги чемпионов пришлось поломать голову над тем, как вскрыть защиту дерзкого аутсайдера.

Предлагаем поставить на то, что «Лион» выиграет у «Анже», через тотал меньше 3.5 мяча. У гостей получалось сдерживать мощнейшее нападение «ПСЖ», а после потери ключевого игрока атаки защита станет более компактной и надёжной. Но мастерство и стандарты должны принести хозяевам минимальную победу. Да и поражение в прошлом матче их погонит вперёд.