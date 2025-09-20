«МЮ» — «Челси»: букмекеры оценили шансы

20 сентября 2025 года в матче 5-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение клубу из Лондона. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.48, а шансы «Манчестер Юнайтед» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Заключить на гол в первые 15 минут предлагается за 2.70.