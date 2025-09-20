Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Челси»: букмекеры оценили шансы

«МЮ» — «Челси»: букмекеры оценили шансы
Комментарии

20 сентября 2025 года в матче 5-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Судьба Аморима в руках лондонцев
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Судьба Аморима в руках лондонцев

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение клубу из Лондона. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.48, а шансы «Манчестер Юнайтед» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Заключить на гол в первые 15 минут предлагается за 2.70.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Эвертон»: Слот охладит пыл Грилиша
«Ливерпуль» — «Эвертон»: Слот охладит пыл Грилиша
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android