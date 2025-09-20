Скидки
Названы шансы «Реала» одержать пятую победу подряд в Ла Лиге

Названы шансы «Реала» одержать пятую победу подряд в Ла Лиге
Комментарии

20 сентября в матче 5-го тура испанской Примеры сыграют мадридский «Реал» и «Эспаньол». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 17:15 мск.

«Реал» — «Эспаньол». Килиан Мбаппе и его важная миссия
«Реал» — «Эспаньол». Килиан Мбаппе и его важная миссия

Мадридцы одержали четыре победы в четырёх турах Ла Лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.25, что составляет примерно 79% вероятности.

Шансы «Эспаньола» оценили в 15.00 (6%). Ничья идёт с коэффициентом 6.40 (15%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Судьба Аморима в руках лондонцев
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Судьба Аморима в руках лондонцев
