Названы шансы «Реала» одержать пятую победу подряд в Ла Лиге

20 сентября в матче 5-го тура испанской Примеры сыграют мадридский «Реал» и «Эспаньол». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 17:15 мск.

Мадридцы одержали четыре победы в четырёх турах Ла Лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.25, что составляет примерно 79% вероятности.

Шансы «Эспаньола» оценили в 15.00 (6%). Ничья идёт с коэффициентом 6.40 (15%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.