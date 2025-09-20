Названы шансы «Милана» одержать третью победу подряд в Серии А

20 сентября 2025 года в матче 4-го тура Серии А сыграют «Удинезе» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Начало — в 21:45 мск.

В двух предыдущих турах Серии А «Милан» добыл шесть очков.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.92, а шансы «Удинезе» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Милана за 7.00.