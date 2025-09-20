Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Милана» одержать третью победу подряд в Серии А

Названы шансы «Милана» одержать третью победу подряд в Серии А
Комментарии

20 сентября 2025 года в матче 4-го тура Серии А сыграют «Удинезе» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Блюэнерджи» в Удине. Начало — в 21:45 мск.

Материалы по теме
«Удинезе» — «Милан». Аллегри и Модрич замешкаются
«Удинезе» — «Милан». Аллегри и Модрич замешкаются

В двух предыдущих турах Серии А «Милан» добыл шесть очков.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.92, а шансы «Удинезе» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Милана за 7.00.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Судьба Аморима в руках лондонцев
«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Судьба Аморима в руках лондонцев
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android