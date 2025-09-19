«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: назван фаворит «зелёного дерби»

19 сентября «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют на «Татнефть-Арене» в Казани. Это «зелёное дерби» с плотной обороной и нервными сменами, где цена ошибки выше обычного. Команды соседствуют внизу Востока: у обеих по три очка — 10-е и 11-е места. Начало запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение казанскому клубу. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно составляет 55% вероятности.

Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 3.79. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.45.

Вместе с тем аналитики не ждут сверхрезультативной игры. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 шайбы — за 1.93.

Среди ставок на фору есть следующие варианты: победа «Салавата Юлаева» с форой (+1) идёт за 1.66, а победа «Ак Барса» с форой (-1) — за 2.14.