«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.87.

Форма «Ак Барса» неровная. 3:6 с «Автомобилистом», 3:6 с «Металлургом», 1:2 — с «Нефтехимиком» — серия из трёх поражений вынуждает набирать очки в срочном порядке. Светлые пятна — смены Дмитрия Яшкина и связка Григория Денисенко с Александром Барабановым. В последнем матче единственный гол пришёл в большинстве — то есть спецбригада играет роль.

Уфимцы тоже буксуют. Получили 1:4 дома от «Автомобилиста», затем снова случилось поражение от тех же екатеринбуржцев. А в Омске уступили «Авангарду», но уже в овертайме — 2:3. Отметим первый гол Александра Чёрного в КХЛ и активность Данила Алалыкина. Однако удаление в овертайме испортило все старания. Команде нужно убрать лишние фолы. Особенно перед «зелёным дерби».

Матч действительно рискует быть вязким и «низовым», где первая шайба задаст ритм. Но ждать её, возможно, придётся долго. Вероятно, придёт после удаления. На домашнем льду и с желанием прервать серию перевес будет у «Ак Барса». Однако в таком принципиальном противостоянии недонастроя быть не может. Пожалуй, самый логичный выбор — не ждать много заброшенных шайб. Куда важнее будет сыграть качественно и набрать очки. Не исключаем даже овертайм.