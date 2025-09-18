Стала известна программа форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

Третий форум «Азартные игры: отчисления на спорт» пройдёт 22-23 сентября в Москве.

Организатор форума — публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Главным событием Форума станет пленарная сессия «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным». В ней примут участие первый заместитель министра спорта Одес Байсултанов, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев и генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачёв. Модерировать дискуссию будет заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тинатин Канделаки.

«Форум развивается как площадка для обсуждения вопросов развития механизмов государственного регулирования индустрии азартных игр и внебюджетного финансирования спорта, расширения сотрудничества спорта и букмекеров. Одной из ключевых тем станет эффект целевых отчислений от букмекерской деятельности. Начиная с 2021 года ЕРАИ перечислил более 90 миллиардов рублей. Эти средства получили более 125 спортивных федераций и лиг, в том числе развивающих адаптивные виды спорта», – отметил генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев.

Какие спортивные проекты реализовали за счёт полученных целевых отчислений, расскажут руководители спортивных федераций и других организаций.

Представители федераций, букмекеров и медиа обсудят, какие критерии предъявляют компании к выбору партнёров и амбассадоров, как спортивным организациям формировать события из своих турниров и достижений спортсменов, как букмекеры и спорт вместе реализуют социальные проекты и внедряют форматы городских фестивалей.

Заместитель главы комитета Государственной думы по молодёжной политике Александр Толмачёв и представители системы здравоохранения и Минфина России примут участие в дискуссии о противодействии лудомании. В рамках Форума пройдут сессии, посвящённые борьбе с нелегальными организаторами азартных игр и противодействию договорным матчам.

Масштабный финтех-модуль подготовлен Единым центром учёта переводов ставок. Эксперты обсудят использование искусственного интеллекта и цифрового рубля, развитие информационной безопасности, противодействие дропам, будущее регулирования обработки персональных данных и другие вопросы, касающиеся новых технологий в мире платежей.