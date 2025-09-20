Стали известны шансы «Локомотива» победить «Динамо» в Каспийске

20 сентября состоится матч 9-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Москва. Игра пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно составляет 43% вероятности.

Победа «Динамо» Махачкала оценивается в 3.60. Ничья идёт за 3.25.

Вместе с тем аналитики не ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.