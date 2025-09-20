Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Ливерпуля» выиграть мерсисайдское дерби

Стали известны шансы «Ливерпуля» выиграть мерсисайдское дерби
Комментарии

Мерсисайдское дерби пройдёт на «Энфилде» в Ливерпуле в субботу, 20 сентября. Стартовый свисток намечен на 14:30 мск.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Эвертон»: Слот охладит пыл Грилиша
«Ливерпуль» — «Эвертон»: Слот охладит пыл Грилиша

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса подтянулся и держится вверху — в топ-10.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно составляет 68% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается в 7.30. Ничья идёт за 4.75.

Вместе с тем аналитики закладывают в своих ожиданиях высокую результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Материалы по теме
«Реал» — «Эспаньол». Килиан Мбаппе и его важная миссия
«Реал» — «Эспаньол». Килиан Мбаппе и его важная миссия
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android