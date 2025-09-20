Стали известны шансы «Ливерпуля» выиграть мерсисайдское дерби

Мерсисайдское дерби пройдёт на «Энфилде» в Ливерпуле в субботу, 20 сентября. Стартовый свисток намечен на 14:30 мск.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса подтянулся и держится вверху — в топ-10.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно составляет 68% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается в 7.30. Ничья идёт за 4.75.

Вместе с тем аналитики закладывают в своих ожиданиях высокую результативность. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.