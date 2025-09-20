«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон».

Ставка: «Ливерпуль» победит с разницей в 1-2 мяча за 2.17.

«Эвертон» Мойеса стал организованнее и опасен в переходных фазах. Джек Грилиш в аренде сразу поднял креатив слева, сделал четыре результативные передачи в четырёх турах. Илиман Ндиайе — первый адрес для обострений. При дисциплинированной опорной зоне Джеймса Гарнера и Идриссы Гейе гости умеют выходить из-под прессинга, а Джордан Пикфорд стабилен на ленточке.

Кадровый фон тоже важен. У «ирисок» вне игры Джеррэд Брэнтуэйт (подколенное сухожилие), под вопросом Виталий Миколенко — это бьёт по обороне. У «красных» минимум потерь. Баланс смещается к хозяевам. Контекст дерби тоже за «Ливерпулем», который при Слоте выиграл в прошлый раз на «Энфилде».

Так что прогнозируем победу «Ливерпуля» в один-два мяча. Сценарий возможен примерно следующий — высокий прессинг от хозяев, быстрый розыгрыш через Вирца и Фримпонга и гол Салаха. Перед этим или после того опасность может прийти со стандарта: подача Собослаи — удар ван Дейка. У «Эвертона» рабочие контратаки пойдут через Грилиша и Ндиайе, но при давлении «Энфилда» пробить структуру Слота будет непросто.