«Барселона» победила «Ньюкасл» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 12.0

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 английский «Ньюкасл» проиграл испанской «Барселоне» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия).

Победу со счётом 2:1 праздновали сине-гранатовые.

Все голы состоялись во втором тайме. На исходе часа игры нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд ударом головой открыл счёт. На 68-й минуте англичанин оформил дубль и удвоил преимущество каталонцев. В концовке основного времени форвард Энтони Гордон отыграл один мяч.

Букмекеры считали «Барселону» фаворитом. Ставки на победу гостей принимались с коэффициентом 2.27: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2270 рублей.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.50, а на «обе команды забьют» — 1.45. Заключить пари на победу каталонцев со счётом 2:1 предлагалось за 12.0.

