«Амур» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Сибирь».

Ставка: победа «Амура» за 2.22.

Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2025, пятница. 12:15 МСК Амур Хабаровск — Сибирь Новосибирская область

«Хабаровский «Амур» чередует победы с поражениями на старте сезона. Как будто это было ожидаемо, если учесть потери и приобретения дальневосточного клуба в межсезонье. Это будет уже третье противостояние «Амура» и «Сибири» в недавно стартовавшей регулярке. Два предыдущих совершенно не похожи друг на друга: в первом хабаровчане ни разу не пропустили, забросили дважды и уверенно победили; во втором — хоккей был более зрелищным, встреча завершилась только в овертайме, где сильнее были именно новосибирские хоккеисты.

В той игре была первая шайба Уилсона в сезоне, первое результативное очко Сергея Широкова, который не так часто будет поражать зрителей своими действиями на льду, сколько будет настоящим лидером раздевалки, ведущим коллектив за собой. У «Амура» таким человеком может быть Алекс Гальченюк, он начал набирать очки в домашней серии и, кажется, полноценно втянулся в сезон. Без результативности и настырности Алекса «Амуру» будет крайне тяжело рассчитывать на попадание в кубковую восьмёрку.

Во второй очной встрече за два дня между «Амуром» и «Сибирью» прогнозирую победу хабаровчан. Дома «Амур» уже показал, что играет гораздо зрелищнее, ещё и Максим Дорожко надёжно действует на последнем рубеже. Команды ищут свой хоккей, но разница в часовых поясах начнёт ощущаться именно в этой игре», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».