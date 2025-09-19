Скидки
«Автомобилист» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Екатеринбурге

«Автомобилист» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Екатеринбурге
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» — «Спартак».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.08.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Спартак
Москва
Матч «Автомобилист» — «Спартак» 19 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«К пятому матчу регулярного чемпионата Жамнов наконец-то сумел сформировать одну более-менее внятную тройку — Коростелёв — Рубцов — Ружичка — и смог заставить своих игроков получше выкладываться на льду. После яркой победы над ЦСКА в дерби спартаковцы едут в Екатеринбург в приподнятом настроении. Вот только на одних эмоциях и на одних усилиях трёх форвардов трудно рассчитывать на очки во встречах с соперниками уровня «Автомобилиста».

Уральцы серьёзно превосходят красно-белых как в мастерстве нападения, так и в готовности этого самого нападения забивать и делать результат. Домашнее поражение от «Трактора» не показатель — команда Заварухина обязана была забрасывать пять-шесть шайб, но упустила массу 100-процентных моментов и, как следствие, проиграла самой себе. Второй такой осечки подряд «Автомобилист» себе не позволит. Хозяева выместят злость на «Спартаке». Причём победа будет не только уверенной (в две-три шайбы), но и результативной. Болельщики увидят шесть голов или больше, ведь у того же «Спартака» слабая вратарская бригада», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

