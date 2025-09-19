«Автомобилист» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Екатеринбурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» — «Спартак».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.08.

«К пятому матчу регулярного чемпионата Жамнов наконец-то сумел сформировать одну более-менее внятную тройку — Коростелёв — Рубцов — Ружичка — и смог заставить своих игроков получше выкладываться на льду. После яркой победы над ЦСКА в дерби спартаковцы едут в Екатеринбург в приподнятом настроении. Вот только на одних эмоциях и на одних усилиях трёх форвардов трудно рассчитывать на очки во встречах с соперниками уровня «Автомобилиста».

Уральцы серьёзно превосходят красно-белых как в мастерстве нападения, так и в готовности этого самого нападения забивать и делать результат. Домашнее поражение от «Трактора» не показатель — команда Заварухина обязана была забрасывать пять-шесть шайб, но упустила массу 100-процентных моментов и, как следствие, проиграла самой себе. Второй такой осечки подряд «Автомобилист» себе не позволит. Хозяева выместят злость на «Спартаке». Причём победа будет не только уверенной (в две-три шайбы), но и результативной. Болельщики увидят шесть голов или больше, ведь у того же «Спартака» слабая вратарская бригада», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».