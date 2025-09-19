«Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик».

Ставка: в матче будет дубль за 2.75.

«Старт сезона у челябинцев получился неровным: поражение на Кубке Открытия от «Локомотива» 1:2 по буллитам и неудача в овертайме против «Барыса» немного омрачили начало для команды, которая ещё в мае выступала в финале. Но дальше команда ответила, как и подобает клубу с большими амбициями: победа над «Нефтехимиком» 4:3, тяжёлый выигрыш с «Сочи» 4:3 в овертайме и уверенная сухая победа над «Автомобилистом» показали, что «Трактор» постепенно входит в ритм. Особенно радует, что новые игроки постепенно адаптируются: Джошуа Ливо усилил атаку и уже успел набрать шесть очков со старта сезона, а голкипер Крис Дригер, сначала не внушавший уверенности, сейчас заметно прибавил.

Подопечные Игоря Гришина начали сезон ярко и напористо. После неудач в первых турах команда выдала впечатляющую серию: победы над минским «Динамо» 4:3, действующим чемпионом «Локомотивом» 5:4 в овертайме и принципиальным соперником-соседом «Ак Барсом» говорят сами за себя. Нижнекамцы играют цельно, дисциплинированно и самоотверженно, показывая хоккей «на пределе». Пусть в составе и почти нет громких фамилий, но работа тренерского штаба и сплочённость коллектива позволяют «Нефтехимику» выжимать максимум из каждой встречи.

Победа «Трактора» читается, но коэффициент не очень внушительный, а идти в победу с большой разницей не хочется, потому что «Нефтехимик» выиграл три последние матча. С одной стороны, они могут, что называется, просесть, а могут и снова дать бой, тем более что команды уже встречались друг с другом. Поэтому жду результативной игры и беру экстравагантную ставку на то, что в этом матче кто-то из игроков забросит две шайбы. Мой кандидат — Джошуа Ливо. Но прогноз зайдёт, если дубль сделает не он, а любой другой игрок в обеих командах», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».