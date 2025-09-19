СКА — «Динамо» Минск: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» за 2.71.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я хочу предложить ставку на победу минчан в основное время. Коэффициенты на «Динамо» неплохие, и почему бы этим не воспользоваться.

Да, СКА выиграл два предыдущих матча, одолел «Трактор» и «Ладу». Вроде бы с результативностью у СКА всё хорошо. Но победа над «Ладой» никого не должна обманывать: «Лада» провела все встречи слабо, кроме стартовой, когда обыграла «Автомобилист» 4:3. В остальных матчах уступала и много пропускала. «Трактор» тоже пока не раскрыл свой потенциал на старте сезона, выглядел несбалансированным и бледным именно в той встрече, где СКА одержал первую победу. К тому же это был домашний матч для петербуржцев.

Поэтому я бы не переоценивал эти результаты. Минчане, наоборот, несмотря на поражение в Омске и неудачную встречу в Нижнекамске, выглядят сильной командой с хорошим потенциалом в нападении. Игра в Омске показала, что «Динамо» может вернуться в матч даже с серьёзным соперником, уступая в счёте.

Про «Динамо» мы много говорили и в прошлом сезоне, и в этом. Отличный подбор игроков и в обороне, и в атаке, и в воротах. Потери Волкова и Горбунова компенсировали — пришёл Лимож, который сразу же отлично проявил себя в первой тройке и результативно начал сезон.

В общем, на мой взгляд, «Динамо» фаворит в этом противостоянии, даже несмотря на то, что игра пройдёт в Петербурге. Мой прогноз – победа «Динамо» в основное время», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».