СКА — «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» Минск за 2.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После двух побед с общим счётом 11:3 Ларионов и его подопечные дышат спокойнее. Но фаворитом предстоящего матча их это не делает. Все же видят, как плохо на старте выглядит «Лада», сколько диких ошибок в обороне допускают и тольяттинцы, и «Трактор», как в обоих клубах проваливаются вратари. А это именно те соперники, которых сумел обыграть СКА. По сути, оппоненты сами дарили петербуржцам по два очка.

Для того чтобы победить минское «Динамо», одного старания перспективной молодёжи мало. А больше команде Ларионова выезжать пока не на чем. Квартальнов прекрасно понимает, как нейтрализовать козыри невских армейцев. Плюс не забывайте, что белорусы по игре – одна из самых цельных и эффективных команд сентября. «Авангард» сумел победить их за счёт запредельной суммы мастерства звёзд. Но в Санкт-Петербурге гостям будет намного легче добиться уверенной победы, да ещё и посадить атаку СКА на голодный паёк. Вряд ли в этой встрече будет больше пяти заброшенных шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

