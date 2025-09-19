«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Казани

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салават Юлаева» за 3.63.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Первое «зелёное дерби» в сезоне Континентальной Хоккейной Лиги. Коллективы отвратительно начали регулярный чемпионат. И если от «Салавата Юлаева» в свете потерь лидеров такого можно было ожидать, то казанцы неожиданно провалились, уступив в том числе и дома скромному «Нефтехимику» из родной Республики Татарстан.

Правда, в таких матчах, как противостояние самых принципиальных соперников двух хоккейных регионов страны, часто имеют место быть крайне неожиданные истории. Обеим командам очень нужно победить. Победа придаст уверенности и тренерскому штабу, и игрокам. Вряд ли на первый план в этом матче выйдут исключительно хоккейные моменты. Будет много борьбы, откровенной жёсткости, которая может перерасти в жестокость. Казанцы три встречи подряд не набирают очков, а уфимцы удивили многих в Омске, где уступили «Авангарду» только в дополнительное время.

Прогнозирую, что «Салават Юлаев» одержит трудовую победу в основное время. Уже в Омске Виктор Козлов показал: он контролирует ситуацию и знает, что необходимо делать в тяжёлой с точки зрения результата истории. Есть ли такое чувство контроля у Анвара Гатиятулина? Большой вопрос, остающийся пока без ответа. Думаю, что именно контроля казанцам и не хватит в матче с уфимцами. «Салават Юлаев» победит, Казань будет дальше думать и пытаться ответить на два главных вопроса: кто виноват и что делать?» — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».