«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на дерби в Казани

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Ак Барса» и его индивидуальный тотал больше 3,5 за 2,60.

19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Салават Юлаев Уфа

«Конечно, немного лоска это противостояние потеряло по сравнению с прошлыми сезонами. «Салават Юлаев» ослаб, но не сдался и продолжает бороться за плей-офф. «Ак Барс» тоже не радует: после победы в Омске были два сокрушительных поражения 3:6 от «Автомобилиста» и «Металлурга».

Все это напоминает теннисный матч, который пока идет не по сценарию Анвара Гатиятулина. В день записи у «Ак Барса» матч с «Нефтехимиком». Если и там поражение, то это будет уже гейм, сет и матч. Но я думаю, что к зеленому дерби «Ак Барс» подойдет в нормальном состоянии. Для них это очень важная встреча, и победа над «Салаватом Юлаевым» в концовке домашней серии будет особенно ценна.

«Салават Юлаев» пока выглядит тяжело, смотреть их игры непросто. Календарь тоже не помогает: дважды подряд «Автомобилист», потом Омск, теперь Казань. Насколько хватит сил, насколько готовы молодые игроки себя проявить — большой вопрос. Поэтому мой выбор — победа «Ак Барса». Чтобы увеличить коэффициент, беру индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3,5 шайб за 2,60. Это рискованно, но мастерства у казанцев больше, и на домашнем льду они должны брать свое.

Возможно, в этой игре выйдет и Михаил Бердин, уроженец Уфы, для которого матчи против «Салавата Юлаева» — особый раздражитель и дополнительная мотивация», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».