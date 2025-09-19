«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 1.55.

«Начало сезона КХЛ как никогда складывается странно, вот и традиционное «зелёное дерби» потеряло былой смысл. Казанцы и уфимцы — последние на Востоке и, по сути, поборются за главный статус аутсайдера. «Салават Юлаев» (11:17 по голам) на 11-м месте с тремя очками в четырёх играх, столько же и у 10-го «Ак Барса» (12:19 по голам). Оба соперника потерпели по три поражения подряд. Из плюсов — забили во всех играх, так что есть надежда на то, что никто не останется сухим в этот вечер.

У Григория Денисенко четыре очка в пяти матчах, у Семёнова — пять, остальным нужно подтягиваться. Не хватает стабильности, завершения в атаке, вратари не в топе, пока что у казанцев не видно картины игры. Уфимский состав потерпел серьёзные изменения и без того же Ливо ослабел. Здорово, что молодёжь может получать больше игрового времени, но нет лидера, человека, который способен вести за собой всех. На Кубок Гагарина в таких условиях можно не надеяться. На бумаге казанцы мощнее, опытнее и креативнее, однако, как показывает практика, это никак не помогает.

Три очные встречи в Казани пробивали тотал больше 4.5 и остались за хозяевами. Думаю, что и в этот вечер командам удастся обменяться голами и дотянуть до пяти шайб на двоих. Останется надеяться на здравый смысл и спортивную злость со стороны обоих. После того как «Ак Барс» проиграл первый домашний матч 3:6 «Автомобилисту», верить в команду сложнее. Хотя в этот вечер я верю в успех казанцев. Учитывая более солидный состав, мастерство и глубину (в отличие от гостей), поверю в голы домашнего коллектива», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».