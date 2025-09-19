Скидки
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Бетис» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.97.

«Антони вернулся и оживил «Бетис». В прошлом туре зелёно-белые сыграли 2:2 с «Леванте», допуская ошибки, особенно в защите. Хотя сначала подопечные Мануэля Пеллегрини пропустили два мяча, потом сравняли счёт и даже могли выиграть. Бразильский форвард Антони, выйдя в стартовом составе, сразу добавил энергии в атаках. Но вот с обороной пока проблемы: за последние две встречи «бетикос» пропустили четыре гола из‑за нечёткой работы защитников, возможно, из‑за ухода Джонни Кардозо, перебравшегося в соседний «Атлетико», который цементировал оборону хозяев.

«Сосьедад» движется в правильном направлении, хотя первая победа в новом сезоне Примеры пока откладывается. Гости переживают перестройку, и команде нужно время, чтобы сыграться. В прошлом туре подопечные Серхио Франсиско уступили мадридскому «Реалу» 1:2, однако во втором тайме активно давили на соперника в меньшинстве. Особое внимание заслужил Арсен Захарян, вышедший на замену — он пытался навязать прессинг, но из-за травмы ещё не набрал нужную форму и кондиции. Как только он восстановится, у него появится шанс закрепиться в основном составе.

На мой взгляд, хозяева сейчас в лучшей форме и родные стены помогут, поэтому ставлю на их победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

