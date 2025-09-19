Скидки
Дмитрий Сергеев: ЕЦУПИС начал блокировать аккаунты банкротов

Экс-управляющий партнёр компании PARI Дмитрий Сергеев рассказал в своём телеграм-канале о том, что Единый ЦУПИС начал блокировать аккаунты игроков, признанных банкротами.

«Интересно, что с конца прошлого года, постепенно ЦУПИС начал блочить банкротов. Сейчас их в активной базе рынка почти не осталось. Пользователи, имеющие банкротство, не могут больше играть в легальных букмекерах.
Потеря около 2-3% всей базы и общего оборота рынка. Куда они пошли играть? Понятно куда, Там, где на это закрывают глаза», — написал Сергеев.

Он также рассказал о текущем состоянии российского букмекерского рынка.

«В августе рынок вырос где-то на 5%. Сентябрь же будет около 1-2%. Торможение продолжается», — подчеркнул эксперт.

